Тим Цзю высказался о бое с Чарло: «Я устрою ему ад»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) рассказал, что он может доставить абсолютному чемпиону мира в первом среднем весе Джермеллу Чарло (35-1) много проблем в ринге.

«Я так жажду боя с Чарло, — сказал Цзю в подкасте PBC Podcast. — Я вживую смотрел за боем Чарло и Брайана Кастаньо и думал, что я следующий претендент. Мой бой с Чарло вызовет интерес по всему миру, особенно здесь, в Австралии. Всегда здорово драться за пояс, а драться за все пояса еще лучше.

В бою с ним я должен сохранять голову и быть сфокусированным. Я знаю, что у Чарло есть удар, который может выключить свет. Но я должен дать ему бой, в который он никогда не вступал. Я устрою ему ад. Благо мой стиль ведения боя позволяет это сделать".

27-летний Цзю в прошлом бою одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей и заполучил звание обязательного претендента. Бой прошел 26 марта в Миннеаполисе, США.

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 15 мая в Карсоне, США.