Бивол подтвердил, что готов провести объединительный бой против Артура Бетербиева

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) подтвердил, что готов провести объединительный бой против чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0).

«Моя цель — стать абсолютным чемпионом. Я видел бой Бетербиева и Смита. Как отмечал раньше, я взволнован возможностью объединить все пояса в полутяжелом весе», — приводит слова Бивола издание Sky Sports.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.