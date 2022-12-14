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Сегодня, 07:49

Джошуа объяснил, почему хочет провести бой с Уайтом, а не с Фьюри

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) заявил, что его соперничество с бывшим претендентом на титул в супертяжелом весе Диллианом Уайтом (28-3) принципиальнее, чем с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0), потому что Уайт из Лондона.

«Кто предпочтительнее? Уайт. Южный Лондон против Северного Лондона. Фьюри хорош, но он из Манчестера. Я считаю, что у Диллиана больше свэга», — сказал Джошуа в интервью GQ.

В ответ Фьюри в интервью iFL TV заявил: «Этот парень не принимает настоящие вызовы. Почему он хочет драться с Уайтом? Он его уже победил. Дерись со мной. Всех этих парней уже побеждали. Я хочу с ними драться, а они — нет. Это смешно. Не думаю, что это [бой с Джошуа] состоится».

Джошуа и Уайт дрались в декабре 2015 года. Тогда Джошуа победил техническим нокаутом, выбросив свой правый апперкот в седьмом раунде. Бой прошел на арене «O2» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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