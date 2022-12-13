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Сегодня, 14:25

Цзю поздравил Бивола со званием «Боксер года» от WBA: «Это уже определенная легенда»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «СЭ» решение WBA вручить Дмитрию Биволу награду «Боксер года».

«Он провел очень хороший и классный бой в конце этого года. Это уже определенная легенда. Полностью поддерживаю решение WBA. Поздравляю Дмитрия. Что будет в следующем году? Ожидаю бой-реванш с Хильберто Рамиресом», — сказал Цзю «СЭ».

В 2022 году Бивол дважды защитил свой чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе в поединках против Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.

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