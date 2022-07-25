Тони Белью: «В реванше Альварес побьет Бивола»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью уверен в победе абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) в реванше с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0).

«Не думаю, что Альварес хочет реванша с Биволом, — сказал Белью в интервью DAZN. — Это поражение никак не отразится на его карьере, потому что у него невероятное наследие. Если он все же примет реванш, то побьет Бивола. Я в этом уверен. В тот раз это была просто не его ночь. Такое случается даже с величайшими».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.