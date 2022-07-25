Энтони Джошуа рассказал, что он бы поменял в первом бою с Усиком

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) заявил, что в первом бою с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) ему нужно было по-другому настроиться на бой.

«Выходя в ринг, я бы думал, что этот парень хочет отнять у меня все, что я создавал. Думал бы, что это не просто очередной бой. Также я бы искренне верил, что смогу его победить. Мне нужно продолжать верить в свои силы, собраться с духом и сохранять энергию», — сказал Джошуа в интервью JD Official.

Следующий бой Джошуа проведет против Усика в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.