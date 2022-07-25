Андре Уорд считает, что Бивол победит Бетербиева

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд (32-0) ставит на чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) в бою с чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).

«Бой Бетербиева и Бивола не может, а должен быть организован, — сказал Уорд в интервью Max on Boxing. — Я знаю, что Ярд и Рамирес ждут своего шанса, но давайте сперва сделаем объединительный бой. В бою Бивола и Бетербиева я склоняюсь к победе Бивола, потому что он может делать в ринге больше. Давайте называть вещи своими именами. Я всегда буду склоняться к такому бойцу. Единственное, что мне было непонятно в Биволе, — это его характер. Сможет ли он боксировать грязно? Сможет ли он принять удар и бросить в ответ? Он ответил на эти вопросы в бою с Канело. Конечно, Бетербиев может поймать Бивола и наглухо его нокаутировать, но Бивол способен уйти с линии огня.

Я сделал карьеру на том, что забирал сильные стороны соперников. Бивол, учитывая его опыт в любителях и то, что он показал в профессионалах, способен подстроиться под соперника, следовать своему геймплану и заставить выглядеть такого бойца, как Бетербиев, не в своей тарелке».

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в Медисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, США.