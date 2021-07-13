Эдуард Трояновский верит в победу Гассиева в поединке с Валлишем

Российский боксер Эдуард Трояновский заявил, что верит в победу россиянина Мурата Гассиева в поединке с немцем Майклом Валлишем. Трояновский высказал мнение, что длительная пауза не помешает соотечественнику.

«Мурата Гассиева знаю давно, — приводит РЕН ТВ слова Трояновского. — Это хороший трудолюбивый парень, который всего добивается своим трудом. Скорее всего, он победит. У него была пауза длительная. Это не очень хорошо для боксера, но я верю, что он победит. Он, наверное, соскучился по боям, покажет хороший бой.

По мнению Трояновского, чтобы чувствовать себя в ринге, боксер должен проводить два-три поединка в год.

«Это очень плохая история для боксера, потому что тут нужна постоянная практика. Два-три боя в год ты должен проводить. Когда происходят такие паузы, ты, по-нашему говоря, черствеешь, не так чувствуешь себя в ринге, не так чувствуешь себя дистанцию, не такая, может быть, уверенность. Практика должна быть регулярная», — заключил Трояновский.

Поединок бывшего чемпиона по версиям IBF и WBA из России и чемпиона Европы по версии WBO в супертяжелом весе из Германии за титул WBA ASIA в супертяжелом весе пройдет в Москве 22 июля.

Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ.