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Эдуард Трояновский верит в победу Гассиева в поединке с Валлишем

13 июля 2021, 19:58
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Российский боксер Эдуард Трояновский заявил, что верит в победу россиянина Мурата Гассиева в поединке с немцем Майклом Валлишем. Трояновский высказал мнение, что длительная пауза не помешает соотечественнику.

«Мурата Гассиева знаю давно, — приводит РЕН ТВ слова Трояновского. — Это хороший трудолюбивый парень, который всего добивается своим трудом. Скорее всего, он победит. У него была пауза длительная. Это не очень хорошо для боксера, но я верю, что он победит. Он, наверное, соскучился по боям, покажет хороший бой.

По мнению Трояновского, чтобы чувствовать себя в ринге, боксер должен проводить два-три поединка в год.

«Это очень плохая история для боксера, потому что тут нужна постоянная практика. Два-три боя в год ты должен проводить. Когда происходят такие паузы, ты, по-нашему говоря, черствеешь, не так чувствуешь себя в ринге, не так чувствуешь себя дистанцию, не такая, может быть, уверенность. Практика должна быть регулярная», — заключил Трояновский.

Поединок бывшего чемпиона по версиям IBF и WBA из России и чемпиона Европы по версии WBO в супертяжелом весе из Германии за титул WBA ASIA в супертяжелом весе пройдет в Москве 22 июля.

Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

ren.tv

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