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Боксер Гассиев и журналист устроили соревнование в скорости реакции

14 июля 2021, 18:04
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Российский боксер Мурат Гассиев сыграл с корреспондентом «Известий» Даниилом Левиным в игру, которая развивает скорость реакции.

В игре два участника сидят за столом. У каждого есть только два действия: 1) прикоснуться ладонью к предмету (смятый лист бумаги); 2) ударить кулаком по столу. Проиграет тот, кто первый запутается, сделав неправильное действие.

Видео игры Гассиева с журналистом можно посмотреть здесь.

При увеличении темпа становится трудно соревноваться с 27-летним Гассиевым. Победить спортсмена практически невозможно. После нескольких проигранных раундов журналист спросил: «А Вы вообще проигрываете?» «Нет», — серьезно ответил Гассиев.

Ранее Гассиев выкладывал в Instagram видео данной игры со своим тренером Виталием Слановым.

22 июля телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Гассиева с немцем Майклом Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/857496-bokser-gassiev-srazilsia-s-zhurnalistom-izvestii-v-igru-na-reaktsiiu

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