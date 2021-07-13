Дмитрий Чудинов: «Пускай Гассиев валит Валлиша нокаутом!»

Российский боксер Дмитрий Чудинов пожелал удачи соотечественнику Мурату Гассиеву перед его боем с немцем Майклом Валлишем. Чудинов уверен, что россиянин нокаутирует соперника.

«Вы знаете, я априори болею за наших, ставлю на Мурата! Я искренне желаю ему убедительной победы в этом бою, пускай он нокаутом Валлиша валит! — приводит РЕН ТВ слова Чудинова. — Мурат — панчер. В профессиональном боксе есть старая поговорка: у панчеров всегда есть шанс. Мне очень нравится, что он хорошо бьет по печени. Я сам любил удары по туловищу. Я искренне надеюсь, что он Валлиша нокаутирует ударом по печени».

Чудинов назвал Валлиша высоким и здоровым мужиком, который сможет навязать Гассиеву рабочий бой, но выразил надежду, что родные стены помогут россиянину победить.

«Вы знаете, высокий, здоровый мужик. Пожалуй, это будет основной козырь, габариты. А так, я мало его знаю, я бегло его изучил, собственно, ничего выдающегося он не показал, впечатления на меня не произвел. Это будет хороший рабочий бой для Мурата. Я знаю, что они бок о бок тренируются с моим братом Федором в Осетии, во Владикавказе. Идет постоянный тренировочный процесс. Он пахарь, работяга, знает, чего хочет. Искренне, от всего сердца желаю ему удачи и победы в бою, тем более что это будет происходить в День бокса. Это наш праздник. А еще дома и стены помогают», — подчеркнул Чудинов.

Поединок бывшего чемпиона по версиям IBF и WBA из России и чемпиона Европы по версии WBO в супертяжелом весе из Германии за титул WBA ASIA в супертяжелом весе пройдет в Москве 22 июля.

Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ.