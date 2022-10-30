Эдди Хирн рассказал, почему Фьюри выбрал Чисору для боя 3 декабря

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) сперва хотел подраться с Мануэлем Чарром (33-4), но передумал, когда люди неодобрительно на это отреагировали.

«Я видел реакцию людей, когда объявили о бое Фьюри и Чисоры. Их это разочаровало, — сказал Хирн на шоу Betfred. — Тайсон дважды победил Дерека, и этот факт делает их третий бой не таким ожидаемым. Тайсон Фьюри не скрывал, что хочет третьего декабря провести легкий бой, и он хотел подраться с Мануэлем Чарром. Но как только он увидел, что люди с презрением отнеслись к этому решению, он выбрал Дерека Чисору.

Я бы понял, если бы они организовали бой двух британцев с очной серией 1-1, но Тайсон дважды бил Дерека. Это нежелательная трилогия, люди этого не хотели. Они [команда Фьюри] сказали, что продали 50 тысяч билетов, поэтому я верю, что на стадионе будет аншлаг. Тайсон Фьюри — громкое имя, и люди знают, кто такой Дерек Чисора. Но им стоит сделать сильный андеркард, потому что я не думаю, что этот турнир побьет рекорды по продажам. Но все могло быть хуже, если бы они выбрали Мануэля Чарра».

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.