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Сегодня, 13:04

Усик сообщил, когда состоится его бой с Фьюри

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) заявил, что его бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0) состоится в феврале или марте 2023 года в Саудовской Аравии. Слова Усика приводит американский журналист Дэн Рафаэль в Twitter.
Также Рафаэль подчеркнул, что Усик заявил, что Фьюри избегает боя с ним и высмеял его трилогию с Дереком Чисорой (33-12).
Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.
Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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