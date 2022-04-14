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Сегодня, 20:07

Андрей Сироткин проведет бой в Москве 29 апреля

Иван Шитик
Корреспондент
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29 апреля в Москве пройдет боксерское шоу «Короли Нокаутов» — 8, главным событием которого станет возвращение на ринг экс-обладателя континентальных титулов по версии WBA и WBC 37-летнего средневеса Андрея Сироткина, сообщает пресс-служба «ЮКА промоушен».

Среди вариантов оппонентов для «Русского быка» первым в списке был 35-летний мексиканец Хуан «Малыш» Руиз. Противостояние в виду сложности перелета из Тихуаны пришлось заменить на альтернативное в весовой категории 72,6 кг — с белорусом Виктором Мурашкиным.

Напомним, что Сироткин выйдет в ринг после досрочного поражения в бою с казахстанцем Мейримом Нурсултановым, которое он получил в феврале этого года.

В со-главном событии на ринг выйдет боксер из Воркуты Андрей Маик и белорус Надир Бахшиев.

В еще одном бою в главной программе в весовой категории выступит представитель питерской школы бокса Евгений Терентьев. Соперник его пока не определен.

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