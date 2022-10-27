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Сегодня, 15:38

Эдди Хирн назвал одну из главных проблем в профессиональном боксе

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что, в отличие от UFC, в боксе бойцам зачастую переплачивают.

«UFC — фантастический бизнес. Я так им завидую, потому что они подписывают бойцов и платят им небольшие деньги, — сказал Хирн в интервью talkSPORT. — По сути, они говорят, с кем ты будешь драться, и у тебя нет выбора.

Проблема бокса в том, что у бойца есть выбор. У него есть представители, агенты, менеджеры, юристы. Боксерам довольно часто переплачивают. Мы ведем переговоры с бойцами, адвокатами и консультантами, чтобы организовать поединок. Поймите меня правильно, я хочу устраивать самые громкие бои для себя, фанатов и вещателей, и зарабатывать на этом как можно больше денег".

Ранее Хирн сообщил, что из-за долгой работы команды юристов сорвался бой Тайсона Фьюри (32-0) и Энтони Джошуа (26-3).

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