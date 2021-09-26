Джошуа доставлен в больницу с подозрением на перелом глазницы после боя с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа был госпитализирован в больницу Лондона с подозрением на перелом глазницы, сообщает The Sun со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

«Не знаю, сломал ли он глазницу, но выглядит неважно. Он сказал, что не мог видеть после девятого раунда. Было ощущение, что силы оставили его», — скзаал Хирн.

Поединок в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.