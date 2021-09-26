Шлеменко: «Если бы Усик не побеждал, украинские националисты постарались бы его зачмырить»

Российский боец ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» заявил, что считает украинского боксера Александра Усика тем человеком, на котором держится дружба народов России и Украины.

«Александр Усик, как и я, простой парень, который любит свою Родину, и, как он говорил в своих интервью, не делит Украину, Россию, Белоруссию... Понимаете? Мы все выросли в одной стране — Советском Союзе, — сказал Шлеменко. — Александр — тот человек, на котором держится наша дружба [между народами России и Украины]. Тот, который не забывает тот язык, на котором он общался — я имею в виду русский язык. Тот, который не стесняется давать пресс-конференции на русском языке. Тот, который не идет за политкорректностью, за тем, что его где-то будут ущемлять.

Я уверен, что его ущемляют, и только его победы дают ему возможность оставаться на плаву. Если бы он не показывал такие результаты, если бы он так достойно не представлял Украину, мне кажется, что, украинские националисты, или как правильно их назвать, — они бы больше старались его зачмырить, заткнуть ему рот, заставить его говорить на украинском языке. Это все предрассудки. Мы все братья, а это самое главное".