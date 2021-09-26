Шлеменко поставил Усика в один ряд с Мохаммедом Али и Майком Тайсоном

Боец ММА Александр Шлеменко поставил украинского боксера Александра Усика в один ряд с такими величайшими боксерами, как Мохаммед Али и Майк Тайсон.

«Можно ли поставить Усика в один ряд с Мохаммедом Али и Майком Тайсоном? Мне кажется, что да, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Но здесь еще, конечно же, чтобы полностью исключить элементы случайности, везения и еще каких-то моментов, хорошо бы было, если Александр Усик выиграл бы хотя бы еще один бой в этом [супертяжелом] весе. Вот тогда бы он точно поставил жирную точку. Сейчас однозначно об этом можно говорить и никто... А кто может что-то возразить? Здесь есть Олимпийские игры, пояса в весовой категории ниже, а в тяжелый вес он ворвался сразу же без каких-то проходных боев, встретился против одного из сильнейших, а может быть и против сильнейшего боксера. Если бы еще Александр, к примеру, выиграл у Тайсона Фьюри, то тогда этот вопрос сразу же отпал. Согласитесь?».

В ночь на 26 сентября в Лондоне Усик единогласным решением судей выиграл у местного боксера Энтони Джошуа. Тем самым непобежденный украинский спортсмен (19 побед) стал новым чемпионом мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.