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Джорджа Формана обвиняют в сексуальном насилии

Давид Хачатрян
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Легендарный чемпион прошлых лет в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) заявил, что две женщины выдвинули против него обвинения в сексуальном насилии с целью вымогания у него миллионов долларов.

«В течение полугода две женщины пытаются вымогать у меня и у моей семьи миллионы долларов. Я всегда гордился своей репутацией так же, как и спортивными достижениями, и поэтому меня не запугать беспочвенными угрозами и ложью», — приводит слова Формана издание TMZ Sports.

Согласно источникам TMZ, две женщины подадут иск против Формана до конца недели и будут требовать с него 12,5 миллиона долларов. По словам женщин, Форман изнасиловал их в 1970-х годах.

Форман — бывший двукратный чемпион в супертяжелом весе и Олимпийский чемпион. Издание The Ring поместило Формана в список 25 величайших бойцов последних 80 лет.

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