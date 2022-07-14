Джорджа Формана обвиняют в сексуальном насилии

Легендарный чемпион прошлых лет в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) заявил, что две женщины выдвинули против него обвинения в сексуальном насилии с целью вымогания у него миллионов долларов.

«В течение полугода две женщины пытаются вымогать у меня и у моей семьи миллионы долларов. Я всегда гордился своей репутацией так же, как и спортивными достижениями, и поэтому меня не запугать беспочвенными угрозами и ложью», — приводит слова Формана издание TMZ Sports.

Согласно источникам TMZ, две женщины подадут иск против Формана до конца недели и будут требовать с него 12,5 миллиона долларов. По словам женщин, Форман изнасиловал их в 1970-х годах.

Форман — бывший двукратный чемпион в супертяжелом весе и Олимпийский чемпион. Издание The Ring поместило Формана в список 25 величайших бойцов последних 80 лет.