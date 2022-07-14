Деонтей Уайлдер вернется в ринг в октябре. Назван его соперник

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) проведет следующий бой против финского супертяжеловеса Роберта Хелениуса (31-3) в октябре. Об этом сообщил промоутер Уайлдера Фрэнк Уоррен.

«Деонтей Уайлдер подерется в октябре. Он возвращается, — отметил Уоррен в интервью SPORT Boxing. — Говорят, что он подерется в Штатах против Роберта Хелениуса. Уайлдер выходит впервые после тяжелого нокаута в бою с Фьюри».

При этом со-менеджер Уайлдера Шелли Финкель категорически против боя Уайлдера с Дереком Чисорой (33-12).

«Дерек Чисора? Ни в коем случае! Он только что победил Кубрата Пулева раздельным решением судей», — приводит слова Финкеля в Twitter журналист Майкл Бенсон.

Уайлдер потерял титул WBC в поединке с Тайсоном Фьюри (32-0) 22 февраля 2020 года, проиграв техническим нокаутом в 7 раунде. В реванше, который состоялся 9 октября 2021 года, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11 раунде.

Хелениус в прошлом бою одолел Адама Ковнацкого (20-2) техническим нокаутом в 6 раунде. Бой состоялся 9 октября 2021 года на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Чисора в прошлом бою победил Кубрата Пулева (29-3) судейским решением. Бой состоялся 10 июля на арене О2 в Лондоне, Великобритания.