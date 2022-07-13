Тим Цзю: «Чарло — озлобленный человек. Он как старик, который все время ворчит»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) назвал абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории Джермелла Чарло (35-1) озлобленным на всех человеком.

«Я смирился с тем, что Чарло — просто озлобленный человек, — приводит слова Цзю Fox Sports. — Он как старик, который все время ворчит и злится. Он такой, какой он есть. Он злится на репортеров и ESPN, потому что они не включили его в список лучших бойцов вне зависимости от категории.

Я бы хотел подраться с ним на новом футбольном стадионе в Сиднее. Но если я должен полететь в Америку, чтобы подраться с ним, то нет проблем. Тогда я хотел бы провести бой в Лас-Вегасе. Именно там проходили все крупнейшие турниры по боксу».

Цзю и Чарло подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе 28 января 2023 года.

27-летний Цзю в прошлом бою одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей и заполучил звание обязательного претендента. Бой прошел 26 марта в Миннеаполисе (США).

32-летний Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. 15 мая он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.