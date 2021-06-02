Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Тренер Кличко — о семье Ломаченко: «Даже хочется сказать что-то такое нехорошее»

18:30
Теги:

Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимира Кличко (65-5, 54 КО) Сергей Городничев поделился своим отношением к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) и его отцу Анатолию.

«Даже не знаю, как сказать. Мне вообще по барабану, обидеть или не обидеть. Но такие люди, конечно... Блин, даже хочется сказать что-то такое нехорошее.
Завистливые, может быть, какие-то алчные — погоня за медалями, регалиями. Там должно четко так вот быть и все. И подминание под себя всех слабеньких. Они же там команду собрали», — сказал Городничев ютуб-каналу «Боксерская правда».

Недавно Кличко сообщил, что может возобновить профессиональную карьеру, которую завершил летом 2017 года.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/F1VMn24sqr4

Читайте также

Что ждет Россию, если победим Канаду? Разбираем сетку плей-офф чемпионата мира
Участник "треш-стрима" пил водку за донаты и умер в прямом эфире
Видео: Моргенштерн в больнице обматерил сам себя
Первая смерть от «черной плесени» зафиксирована в Ираке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд