Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимира Кличко (65-5, 54 КО) Сергей Городничев поделился своим отношением к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) и его отцу Анатолию.

«Даже не знаю, как сказать. Мне вообще по барабану, обидеть или не обидеть. Но такие люди, конечно... Блин, даже хочется сказать что-то такое нехорошее.

Завистливые, может быть, какие-то алчные — погоня за медалями, регалиями. Там должно четко так вот быть и все. И подминание под себя всех слабеньких. Они же там команду собрали», — сказал Городничев ютуб-каналу «Боксерская правда».

Недавно Кличко сообщил, что может возобновить профессиональную карьеру, которую завершил летом 2017 года.