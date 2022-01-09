Джейк Пол рассказал, когда может состояться бой против Канело Альвареса

Ставший профессиональным боксером ютубер Джейк Пол рассказал, когда может состояться бой против лучшего боксера вне зависимости от весовых категорий Сауля Альвареса по прозвищу Канело.

«В Twitter я представил список моих желаемых оппонентов. Кажется, что в нем был Майк Тайсон. Я думаю, что это было бы самым крутым событием в мире, — сказал Пол на подкасте Boxing with Chris Mannix. — Канело тоже в этом списке. И я думаю, что этот бой может состояться ближе к концу моей карьеры, когда я выйду на пик физической формы и у меня будет весь опыт за плечами».

На счету Пола 5 побед в 5-ти профессиональных поединках. В декабре блогер провел повторный бой с Тайроном Вудли, наглухо нокаутировав экс-чемпиона UFC в полусреднем весе в 6-м раунде.