Джейк Пол рассказал, когда может состояться бой против Канело Альвареса
11:34
Ставший профессиональным боксером ютубер Джейк Пол рассказал, когда может состояться бой против лучшего боксера вне зависимости от весовых категорий Сауля Альвареса по прозвищу Канело.
«В Twitter я представил список моих желаемых оппонентов. Кажется, что в нем был Майк Тайсон. Я думаю, что это было бы самым крутым событием в мире, — сказал Пол на подкасте Boxing with Chris Mannix. — Канело тоже в этом списке. И я думаю, что этот бой может состояться ближе к концу моей карьеры, когда я выйду на пик физической формы и у меня будет весь опыт за плечами».
На счету Пола 5 побед в 5-ти профессиональных поединках. В декабре блогер провел повторный бой с Тайроном Вудли, наглухо нокаутировав экс-чемпиона UFC в полусреднем весе в 6-м раунде.
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