Тайсон Фьюри обвинил Александра Усика в применении стероидов

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и The Ring Тайсон Фьюри считает, что Александр Усик применяет запрещенные препараты.

«Никогда не останавливайтесь, потому что вас всегда могут настигнуть врасплох. Поэтому всегда будьте готовы. Всегда готовы. Всегда! Не могу поверить, что Эй Джей вот так взял и отдал обратно Украине все пояса, добытые мною тяжелым трудом.

Эй Джей, ты большой, бестолковый увалень. Вылез маленький стероидыш из среднего веса и забрал все твои пояса. Но сейчас за него возьмется настоящий британский тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик и вернет пояса в Британию. Вы просто бестолковые увальни, верните эти пояса мне, Цыганскому королю!", — сказал Фьюри в видеообращении в своем Instagram.

9 октября прошлого года Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе.