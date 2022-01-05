Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок 20 февраля в Дубае.

«Бой пройдет 20 февраля. Мы еще не выбрали соперника, но я с нетерпением жду этого дня и надеюсь, что поединок будет захватывающим», — цитирует 44-летнего Мейвезера Boxing Scene.

Напомним, что Мейвезер завершил карьеру в 2017 году. На его счету 50 побед и ни одного поражения.

В поединке по правилам бокса с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором Мейвезер, по неофициальной информации, заработал 275 миллионов долларов. Бой прошел в 2017 году и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.