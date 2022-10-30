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Джейк Пол — о хейтерах: «Если бы я ходил по воде, люди бы сказали, что я не умею плавать»

Давид Хачатрян
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25-летний блогер и боксер Джейк Пол (6-0) после победы над экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Сильвой (3-2) по правилам бокса заявил, что всегда найдутся люди, которые будут его критиковать.

«Если бы я ходил по воде, люди бы сказали, что я не умею плавать», — сказал Пол после боя.

Пол победил Сильву единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Боя состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Бокс
Джейк Пол
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