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Джейк Пол бросил вызов Нейту Диасу и Саулю Альваресу

Давид Хачатрян
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25-летний блогер и боксер Джейк Пол после победы над экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Сильвой бросил вызов экс-бойцу UFC Нейту Диасу и абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу.

«Он [Диас] пытался зайти в мою раздевалку и учинить какую-то хрень. После этого он всегда покидает арену. Диас, перестань быть засранцем и подерись со мной, — сказал Пол после победы над Сильвой. — Канело, тебя это тоже касается. Вы, ребята, говорили, что я не могу победить такого ударника и легенду, как Андерсон Сильва. Но я сделал это. Так почему бы мне не побить Канело? Да пошли вы все!»

Пол победил Сильву единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Бокс
Джейк Пол
Нейт Диас
Сауль Альварес
UFC
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