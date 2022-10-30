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Ломаченко победил Ортиса на боксерском вечере в Нью-Йорке. Джемейн проиграл первый бой в карьере

Ломаченко победил Ортиса на боксерском вечере в Нью-Йорке
Анна Горшкова
Корреспондент
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Василий Ломаченко.

В ночь на воскресенье, 30 октября, в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» украинец Василий Ломаченко победил американца Джемейна Ортиса.

Поединок продлился все 12 раундов и Ломаченко победил единогласным решением судей (115-113,116-112,117-111). Таким образом, Ортис проиграл первый бой в карьере.

Теперь в активе Ломаченко 19 боев, 17 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

На счету 26-летнего Ортиса 18 боев: 16 побед, одна ничья и одно поражение.

Бокс
Василий Ломаченко
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