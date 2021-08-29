Джейк Пол и Тайорн Вудли едва не устроили драку после взвешивания

Американский блогер Джейк Пол и экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли прошли официальную процедуру взвешивания перед боксерским поединком.

Пол показал вес в 86,1 кг, у Вудли — 85, 7 кг. После битвы взглядов едва не произошла массовая потасовка.

Поединок Пол — Вудли пройдет в ночь на 30 августа в Кливленде, США и продлится восемь раундов.

18 апреля 24-летний Пол в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена. Ровно через неделю Вудли был уволен из UFC после четырех побед подряд.