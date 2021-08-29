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Джейк Пол и Тайорн Вудли едва не устроили драку после взвешивания

03:15
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Американский блогер Джейк Пол и экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли прошли официальную процедуру взвешивания перед боксерским поединком.

Пол показал вес в 86,1 кг, у Вудли — 85, 7 кг. После битвы взглядов едва не произошла массовая потасовка.

Публикация от Helen Yee (@helenyeesports)

Поединок Пол — Вудли пройдет в ночь на 30 августа в Кливленде, США и продлится восемь раундов.

18 апреля 24-летний Пол в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена. Ровно через неделю Вудли был уволен из UFC после четырех побед подряд.

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Сергей Разин все материалы автора

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