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Блогер Джейк Пол раздельным решением судей победил Тайрона Вудли

07:18
Джейк Пол победил Тайрона Вудли. Фото Twitter
Джейк Пол победил Тайрона Вудли. Фото Twitter
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Американский блогер Джейк Пол в боксерском поединке в Кливленде победил экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).

18 апреля 24-летний Пол в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена.

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Сергей Разин все материалы автора

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