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WBC назначила торги на бои Бетербиев — Браун и Мунгия — Деревянченко на 17 сентября

18:45
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Всемирный боксерский совет (WBC) назначил на 17 сентября торги на право организации поединка между действующим чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном. Об этом сообщает Boxingnews24.com.

Также на эту дату запланированы торги на право организации боя мексиканца Хайме Мунгии с украинцем Сергеем Деревянченко.

В марте в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. На счету 36-летнего Артура 16 побед и 0 поражений. У 30-летнего Брауна 24 победы при одном поражении.

Дополнительная информация:

https://www.boxingnews24.com/2021/08/beterbiev-browne-munguia-derevyanchenko-purse-bids-on-sept-17th/

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Александр Кравченко все материалы автора

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