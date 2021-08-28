Всемирный боксерский совет (WBC) назначил на 17 сентября торги на право организации поединка между действующим чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном. Об этом сообщает Boxingnews24.com.

Также на эту дату запланированы торги на право организации боя мексиканца Хайме Мунгии с украинцем Сергеем Деревянченко.

В марте в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. На счету 36-летнего Артура 16 побед и 0 поражений. У 30-летнего Брауна 24 победы при одном поражении.