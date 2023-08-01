Джермелл Чарло: «Победа над Цзю ничего не значит»

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) посоветовал временному чемпиону WBO в первом среднем весе Тиму Цзю (23-0) работать над собой.

«Я знаю, что Тим был моим обязательным претендентом, но победа над ним ничего не значит для моей карьеры. Он должен работать над собой, строить свою карьеру. Я собирался драться с ним. Затем я получил травму, а потом получил предложение, от которого не мог отказаться [боя с Альваресом].

Могу сказать только одно, что я еще не закончил в 154 фунтах. Рой Джонс, владея четырьмя поясами, имел возможность двигаться вверх и вниз по весовым категориям. Теперь моя очередь», — приводит слова Чарло издание BoxingScene.

Сауль Альварес (59-2) и Чарло должны подраться в сентябре.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Карлоса Окампо (34-2) в первом раунде и защитил временный титул WBO. Поединок состоялся 18 июня в Австралии.