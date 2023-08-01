Теренс Кроуфорд стал лучшим боксером вне зависимости от категории по версии The Ring

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от категории по версии журнала The Ring, сместив чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

На второй строчке рейтинга оказался чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе Наоя Иноуэ (25-0).

На третьем месте — Усик, на четвертом — абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2), на пятой — чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0), на шестой — экс-чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-1), на седьмой — абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0), на восьмой — регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0), на девятой — чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (19-1), замыкает десятку лучших — экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3).