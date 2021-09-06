Дрозд: «Дацик — харизматичный, яростный псих, но я не вижу смысла в его бое против Гаджи Автомата»
Экс-чемпион мира по версии WBC, известный российский функционер и комментатор Григорий Дрозд не видит смысла в организации боя между звездой кулачных боев Гаджи Автоматом Наврузовым и скандально известным бойцом ММА Вячеславом Дациком.
«Я не вижу [смысла] в этом поединке, — сказал Дрозд в интервью «СЭ». — Дацик — просто здоровый и яростный мужик, который на характере и силе воли проявляет себя на ринге. Вот и все. Если кто победит, то, без вопросов, Гаджи. Интересен ли этот поединок? Для определенного круга зрителей, возможно, да. Но я бы хотел видеть Гаджи в более серьезном противостоянии».
«Дацик — это такой товарищ... Да, харизматичный, яростный псих, который готов боксировать с любым. Но этот поединок интересен для определенного количества зрителей», — добавил Дрозд.
В мае этого года на канале True Gym вышло видео боксерского спарринга между Дациком и Наврузом, в котором последний оформил нокаут в первом раунде. После этого Дацик выразил заинтересованность в проведении матча-реванша по правилам профессионального бокса.
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