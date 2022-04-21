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«Пожелаем ему, канадскому боксеру, удачи». Губерниев — о Бетербиеве

Губерниев высказался о возможности боксера Бетербиева выступать под флагом Канады
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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможности боксера Артура Бетербиева выступать под канадским флагом.

«Если у него есть канадский паспорт, то какое отношение он имеет к России сейчас? Если он будет выступать за Канаду и ему разрешили. Пожелаем ему, канадскому боксеру, удачи. Без проблем. Можем за него только порадоваться. Я тут его не осуждаю, даже, скорее, рад за него. Канада — прекрасная страна. Если будет выступать, то молодец. Дело спортсмена выступать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

37-летний Бетербиев является чемпионом мира WBC и IBF в полутяжелом весе. Он провел 17 боев на профессиональном ринге и одержал 17 побед. Следующим соперником Бетербиева станет американец Джо Смит. Поединок состоится в Нью-Йорке 18 июня.

Артур Бетербиев
Дмитрий Губерниев
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