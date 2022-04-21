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Боксер Кудряшов назвал фаворита боя Вильданова и Щербакова

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов 21 апреля дал прогноз на исход поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором сойдутся Денис «Большой Папа» Вильданов и боксер Максим «Топор» Щербаков.

«Как я понимаю, это уже третий бой Вильданова и Щербакова. Первый был на голых кулаках, там выиграл Вильданов. Но, насколько восстановился Вильданов после травмы полученной в прошлом бою, я не врач и судить не могу.

Сколько времени у него было на подготовку, никто не знает, когда ему стало легче и так далее. Поэтому я не рассчитываю, что он подойдет в лучших кондициях, и мне кажется, что в этой ситуации Макс «Топор» выглядит фаворитом", — заявил Кудряшов в беседе с «Известиями».

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 (мск).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://iz.ru/1324351/2022-04-21/bokser-kudriashov-nazval-favorita-boia-vildanova-i-shcherbakova
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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