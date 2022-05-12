Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:55

Всемирная боксерская ассоциация не лишит россиянина Бивола титулов, несмотря на санкции

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Бивол.
Фото AFP

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сообщила, что россиянин Дмитрий Бивол сохранит чемпионские титулы, несмотря на санкции со стороны WBA в отношении спортсменов из России.

«Дмитрий Бивол сохранит пояса, статус и титулы», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

WBA ранее исключила российских боксеров из рейтингов, также организация лишила их возможности проводить поединки в титульных боях. Бивол стал исключением.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Эта победа позволила россиянину подняться на 6-е место в рейтинге боксеров вне зависимости от категории по версии DAZN и на 2-е по версии портала статистики официальных боев BoxRec.

Источник: https://tass.ru/sport/14604289
Бокс
Дмитрий Бивол
WBA
0
Читайте также
Гимнастка из СССР хочет на девятую Олимпиаду в 49 лет
Почему так много русских поселилось в Мексике? И каково сейчас путешествовать с российским паспортом по Америке? «Лига Героев», день первый
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмин заявил, что Флойд Мейвезер покажет красивый бокс в поединке с Муром
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости