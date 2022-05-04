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Сегодня, 16:53

Поветкин заявил, что будет болеть за Усика в бою против Джошуа

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Поветкин.
Фото Matchroom Boxing

Российский боксер Александр Поветкин поделился мнением о поединке Александра Усика против британца Энтони Джошуа за титул чемпиона мира.

«При любых раскладах я буду за Усика болеть. Мы немного переписывались. У него свой настрой. Ничего плохого не могу про него сказать. Саша — сильный и хороший спортсмен», — приводит слова Поветкина NEWS.ru.

Усик и Джошуа проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе 25 июля.

Усик провел на профессиональном ринге 19 боев, в которых одержал 19 побед (13 из них — нокаутом). На счету Джошуа 26 боев, 24 победы и два поражения.

Источник: https://news.ru/martial-arts/aleksandr-povetkin-skazal-usiku-posmotri-na-donbass-i-lugansk/
Бокс
Александр Поветкин
Александр Усик
Энтони Джошуа
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