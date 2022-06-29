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Бивол рассказал, как относится к российскому боксеру Бетербиеву

Алексей Еремин
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) рассказал, как относится к боксеру Артуру Бетербиеву (17-0). Ранее чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе заявлял, что следующий бой может провести против непобежденного российского боксера.

«Никакого конфликта нет, я с уважением отношусь к Бетербиеву. Мы, конечно же, не друзья, но в сборной все было нормально», — цитирует «РБ Спорт» Бивола.

31-летний Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

37-летний российский боксер Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-bivol-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-beterbievy-m/
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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