Боксер Чудинов планирует провести реванш с Абдугофуровым

Боксер Федор Чудинов планирует провести реванш против бывшего чемпиона WBC Silver во 2-м среднем весе Азизбека Абдугофурова, сообщил тренер российского спортсмена Виталий Сланов.

«Начинаем подготовку 1 июля. Мы хотим реванш с Абдугофуровым. Он может пройти в сентябре», — цитирует ТАСС Сланова.

30 апреля 34-летний Чудинов проиграл 30-летнему Абдугофурову в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» единоглассным решением судей (93-97, 91-98, 92-97). Боксер из Узбекистана стал новым обладателем чемпионского пояса «Бойцовского клуба РЕН ТВ».