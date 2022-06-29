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Сегодня, 19:31

Боксер Чудинов планирует провести реванш с Абдугофуровым

Алексей Еремин
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Боксер Федор Чудинов планирует провести реванш против бывшего чемпиона WBC Silver во 2-м среднем весе Азизбека Абдугофурова, сообщил тренер российского спортсмена Виталий Сланов.

«Начинаем подготовку 1 июля. Мы хотим реванш с Абдугофуровым. Он может пройти в сентябре», — цитирует ТАСС Сланова.

30 апреля 34-летний Чудинов проиграл 30-летнему Абдугофурову в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» единоглассным решением судей (93-97, 91-98, 92-97). Боксер из Узбекистана стал новым обладателем чемпионского пояса «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://tass.ru/sport/15075499
Бокс
Федор Чудинов
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