Бивол не смог назвать лучшего боксера мира

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол ответил на вопрос, кого он считает лучшим боксером мира.

В обновленном рейтинге авторитетного боксерского журнала The Ring лидирует японец Наоя Иноуэ.

«Соглашусь с этим рейтингом. Мне нравится Иноуэ, классный боксер. У меня свои рейтинги, четыре пояса — это круто. Боксеров с четырьмя поясами можно ставить в рейтинг лучших. Но кто первый, второй, третий, четвертый, не могу сказать», — цитирует Бивола «РБ Спорт».

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.