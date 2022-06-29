Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 16:07

Бивол не смог назвать лучшего боксера мира

Читать «СЭ» в

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол ответил на вопрос, кого он считает лучшим боксером мира.

В обновленном рейтинге авторитетного боксерского журнала The Ring лидирует японец Наоя Иноуэ.

«Соглашусь с этим рейтингом. Мне нравится Иноуэ, классный боксер. У меня свои рейтинги, четыре пояса — это круто. Боксеров с четырьмя поясами можно ставить в рейтинг лучших. Но кто первый, второй, третий, четвертый, не могу сказать», — цитирует Бивола «РБ Спорт».

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-bivol-nazval-luchshego-boksera-mira/
Бокс
Дмитрий Бивол
0
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бивол назвал фаворита в реванше Усик — Джошуа
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости