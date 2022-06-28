Бетербиев: «Бой с Биволом для меня в приоритете»

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0) заявил, что следующий поединок он может провести либо с Энтони Ярдом (22-2), либо с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0).

«Говорят, что я должен провести обязательную защиту. Говорят про объединительный бой с другим чемпионом. Оба варианта меня устраивают, — сказал Бетербиев журналистам по прилете в Россию. — Посмотрим, какой бой сложится. Мы еще ничего не подписали, на уровне разговоров все. Конечно, для меня в приоритете бой с Биволом. Я уже два раза боксировал в объединительных боях. Объединительный бой вызывает другие чувства, другие ощущения».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Ярд в прошлом бою нокаутировал в четвертом раунде Линдона Артура (19-1). Бой состоялся 4 декабря 2021 года в Copper Box Arena в Лондоне, Великобритания.