Дмитрий Бивол признался, о каком бое он мечтает

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что мечтает подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Ради этого он даже готов спуститься во второй средний вес.

«Я мечтаю о бое за звание абсолютного чемпиона мира, — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу USACHEV TV. — Можно либо спуститься во второй средний вес, либо дождаться поединка в своей весовой категории. Мы посмотрим, что из этого получится.

Вообще, нам надо дождаться, чего Канело захочет насчет своей опции реванша, поэтому я всегда стараюсь абстрагироваться от этих тем, которые выстраивают люди: «А вот если он подерется с этим, потом с этим, потом с тем, а с этим». На самом деле не стоит забивать этим голову, по крайней мере мне».

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.