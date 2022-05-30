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Денис Лебедев подерется с Гильермо Джонсом в Москве осенью

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев (32-3) подерется с панамцем Гильермо Джонсом (41-3) осенью. На том же турнире выступят сыновья Эвандера Холифилда и Хасима Рахмана. Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Собираемся провести бой с участием Эвана Холифилда, — приводит слова Хрюнова matchtv.ru. — В качестве соперника Максима Бабанина рассматривается Хасим Рахман-младший. На этом шоу будет Олег Маскаев в качестве человека, который будет готовить Бабанина к этой встрече. Что касается даты, то уже, наверное, на осень. По-прежнему говорим о бое между Лебедевым и Джонсом, но теперь уже переносим на осень. Готовим большое шоу в Москве.

Лебедев завершил карьеру в 2019 году после поражения Табисо Мчуну (23-6) в Красноярске. С Джонсом Лебедев встречался в ринге в 2013 году. Бой был признан несостоявшимся из-за провала Джонсом допинг-теста.

Денис Лебедев
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