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Сегодня, 17:30

Райан Гарсия бросил вызов Джервонте Дэвису

Давид Хачатрян
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Непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (22-0) вызвал на бой непобежденного регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса (27-0).

«Сперва я проведу бой 16 июня, а затем я бы хотел встретиться с Дэвисом. Я следующий. Давайте организуем этот бой в декабре», — написал Гарсия в соцсетях.

Гарсия следующий бой должен провести против Исаака Круса (23-2). Торги на право проведения этого поединка пройдут 14 июня. Победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул WBC.

Дэвис нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.

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