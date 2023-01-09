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Сегодня, 15:17

Дмитрий Бивол хочет провести следующий бой в конце апреля или в мае

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что он планирует вернуться на ринг весной этого года.

«Буду ли я присутствовать на бое Бетербиева и Ярда? Не уверен, потому что у меня начнется тренировочный лагерь, и я должен быть готов выйти на ринг к маю или концу апреля. Я хочу провести свой следующий бой в это время», — отметил Бивол в интервью Boxing Social.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
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