Дмитрий Бивол хочет провести следующий бой в конце апреля или в мае

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что он планирует вернуться на ринг весной этого года.

«Буду ли я присутствовать на бое Бетербиева и Ярда? Не уверен, потому что у меня начнется тренировочный лагерь, и я должен быть готов выйти на ринг к маю или концу апреля. Я хочу провести свой следующий бой в это время», — отметил Бивол в интервью Boxing Social.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).