Тайсон Фьюри хочет провести три боя в 2023 году

Фрэнк Уоррен, со-менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент в 2023 году планирует провести как минимум три боя.

Последний раз три боя за год Фьюри проводил в 2018 году, когда победил Сефера Сефери и Франческо Пьянету и вничью закончил титульник с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.