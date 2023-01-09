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Тайсон Фьюри хочет провести три боя в 2023 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фрэнк Уоррен, со-менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент в 2023 году планирует провести как минимум три боя.

Последний раз три боя за год Фьюри проводил в 2018 году, когда победил Сефера Сефери и Франческо Пьянету и вничью закончил титульник с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Источник: https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1612431645738692609?s=20&t=vFzA0BTdCqMoQH5kb3nqQg
Бокс
Тайсон Фьюри
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