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Сегодня, 15:09

Дмитрий Бивол готов дать реванш Саулю Альваресу

Давид Хачатрян
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Дмитрий Бивол.
Фото AFP

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) сообщил, что он готов на матч-реванш с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (58-2), если бой пройдет за все пояса во втором среднем весе.

«Безусловно, я был бы мотивирован согнать до второго среднего веса ради боя за статус абсолютного чемпиона мира, — сказал Бивол в интервью Boxing Social. — Но мне нужно подумать об этом, потому что я уже много лет не выступал во втором среднем. Если у меня будет возможность подраться за все пояса во втором среднем, то давайте это обсудим. Давайте сделаем это. Я думаю, что я буду готов.

На этой неделе у нас было общение [с командой Альвареса], но все еще на очень начальной стадии. Посмотрим, о чем мы сможем договориться".

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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