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Сауль Альварес: «Моя цель — отправить Головкина на пенсию»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) заявил о желании закончить карьеру чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1).

«Моя цель — отправить Головкина на пенсию. У меня будет отличный лагерь, чтобы достичь этой цели», — сказал мексиканец в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года, судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).

Геннадий Головкин
Сауль Альварес
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