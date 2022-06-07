Дерек Чисора проведет реванш с Кубратом Пулевым 9 июля в Лондоне

38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-12) проведет матч-реванш с бывшим претендентом на титул в супертяжелом весе, 41-летним болгарином Кубратом Пулевым (29-2) 9-го июля на арене О2 в Лондоне, Великобритания. Об этом сообщил портал DAZN.

Первый бой между Чисорой и Пулевым завершился победой болгарина разделенным решением судей (118-110, 116-112, 113-115). Бой прошел 8 мая 2016 года в Германии за титул чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе.

Чисора последний бой проиграл экс-чемпиону мира Джозефу Паркеру (30-2) единогласным решением судей (115-110, 115-111, 114-112) 19 декабря 2021 года в Манчестере, Великобритания.

Пулев в последнем поединке одержал победу единогласным решением судей (98-92, 99-91, 99-91) над 34-летним американцем Джерри Форрестом (26-5) 14-го мая в Инглвуде, США.