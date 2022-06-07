Холифилд: «Когда Тайсон откусил мне ухо, я готов был вцепиться в его чертову морду!»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд рассказал, что в 1997 году был близок к тому, чтобы укусить Майка Тайсона за лицо после того, как тот откусил ему часть уха.

«Перед боем с Тайсоном проповедник сказал мне, что это случится, — признался Холифилд в подкасте I AM ATHLETE. — Он сказал, что Тайсон предпримет попытку разозлить меня, но я должен думать о всевышнем. В гетто, если кто-то делает что-то против тебя, ты отвечаешь ему той же монетой. Люди не знали, но я хотел вцепиться в его чертову морду! Моя бабушка всегда мне говорила: «Они всегда ловят последнего»».

Матч-реванш между Холифилдом и Тайсоном прошел в 1997 году на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США. Тайсон был дисквалифицирован за то, что откусил Холифилду задне-верхнюю часть правой ушной раковины (дарвинов бугорок).

На момент остановки боя на всех трех судейских картах с одинаковым счетом 29-26 лидировал Холифилд.